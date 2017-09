EL PSOE SE COMPROMETE A TRABAJAR PARA MEJORAR LA SITUACIÓN SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL EN EL EXTERIOR

Google Plus

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso se comprometió este miércoles a elaborar iniciativas para revisar la situación laboral y salarial del personal laboral en el exterior, que ha iniciado una serie de movilizaciones –incluidas huelgas- para reclamar una “subida salarial digna”.

Así quedó de manifiesto durante la reunión que mantuvieron los portavoces de Función Pública, Asuntos Exteriores y Cooperación del PSOE, María Jesús Serrano, Ignacio Sánchez Amor y Carlota Merchán, respectivamente, con los representantes de CCOO del personal laboral que presta sus servicios para la Administración General del Estado en el Exterior.

En esa reunión, los portavoces socialistas apoyaron la reclamación de una “inmediata reunión” de la Comisión Técnica del Personal Laboral en el Exterior para que “se corrija” la situación creada por la “importante pérdida” de poder adquisitivo que este colectivo ha experimentado con motivo de la “deriva inflacionista” de los países donde prestan sus servicios.

Por todo ello, los socialistas seguirán elaborando iniciativas parlamentarias con el objetivo de revisar la situación laboral y salarial de estos trabajadores. De hecho, han registrado en la Cámara Baja una serie de preguntas para interesándose por la situación laboral del colectivo.

En esas preguntas, los socialistas preguntan si el Ejecutivo qué opinión les merece las protestas que realizan los trabajadores en las embajadas, consulados y en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid); el número y distribución por países de los trabajadores en el exterior y en la Aecid; si estos trabajadores cuentan con un convenio colectivo; qué legislación laboral rige para estos profesionales; las razones por las que no se aplica a este colectivo las leyes españoles; por qué no han disfrutado de una subida salarial del 1% y otras ventajas como el resto de funcionarios; si ve razonable la situación por la que atraviesa el colectivo; las medidas que piensa tomar para paliar la situación; y por qué no se cumple el acuerdo alcanzado con el personal laboral del Instituto Cervantes.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso