RIVERA SE COMPROMETE A IMPULSAR UN ACUERDO CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y UNA FLEXIBILIZACIÓN DEL IBI

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se comprometió este martes a impulsar un acuerdo de todas las administraciones para frenar la contaminación en las ciudades españoles y a reformar la Ley de Haciendas Locales para permitir una flexibilización en el pago del IBI.

Son dos de las medidas que Ciudadanos impulsará a nivel estatal a propuesta del grupo municipal del partido en el Ayuntamiento de Madrid. Después de una reunión de trabajo Rivera y la portavoz local, Begoña Villacís, las explicaron en rueda de prensa.

Hay cuatro propuestas que Ciudadanos trasladará al Congreso de los Diputados para que puedan beneficiar a los madrileños y a los habitantes de otras ciudades. La primera de ellas, impulsar el plan nacional de ciudades inteligentes, del que creen que la capital no se está aprovechando como sí lo están haciendo otras localidades.

Otra de las medidas, que Rivera cree "oportuna y urgente", es impulsar un acuerdo de todas las administraciones públicas contra la contaminación para evitar "ocurrencias" de los distintos gobiernos municipales, con implicación del Gobierno central para cumplir los objetivos de la cumbre de París sobre el clima.

Ciudadanos también quiere modificar la Ley de Haciendas Locales para poder flexibilizar el pago del IBI y que los Ayuntamientos puedan aprobar exenciones a las familias vulnerables. Finalmente, quieren hacer realidad el voto telemático en todas las instituciones para que los cargos públicos de baja por enfermedad o por maternidad o paternidad puedan seguir cumpliendo esa función sin alterar las votaciones y evitando problemas jurídicos.

Villacís celebró el compromiso de Ciudadanos con las ciudades y con quienes viven en ellas, y subrauó la "autonomía y la sustantividad" de ese proyecto político, respondiendo así a la sugerencia de fusión con el PP formulada por el portavoz adjunto de ese partido en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna.

Además, Villacís confirmó la ruptura de relación de su partido y el PP en Alcorcón mientras siga como alcalde David Pérez, al que considera "ultraconservador". "Como mujer no sabría ni cómo calificarlo", dijo, al tiempo que subrayó que su partido ha dado suficiente tiempo al partido de Cristina Cifuentes para reflexionar sobre si cree que esa persona representa adecuadamente a los vecinos de Alcorcón. "Nosotros pensamos que no".

