(AVANCE) JUSTICIA SE COMPROMETE A ESTUDIAR CON LA “MAYOR CELERIDAD” POSIBLE LA EXTRADICIÓN DEL ESCRITOR TURCO-SUECO HAMZA YALÇIN

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió este jueves a estudiar con la “mayor celeridad” posible la documentación remitida por Turquía solicitando la extradición del escritor turco-sueco, Hamza Yalçin.

En su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Justicia del Congreso, Catalá anunció que ayer por la tarde se recibió desde Turquía la documentación necesaria para que se inicie el procedimiento de extradición del escritor -detenido en Barcelona el 3 de agosto en cumplimiento de una orden de Interpol y ahora en prisión provisional- y que debe estudiar su Departamento. Una vez se analice la información, dijo, se elevará al Consejo de Ministro para decidir si procede o no a continuar con la extradición.

El ministro explicó que, en cumplimiento de la ley de extradición pasiva, si decide denegar la continuidad, el Gobierno debe fundamentar la decisión en algunas de las causas de denegación previstas: la falta de la doble incriminación, la existencia de un delito de carácter militar, la prescripción del delito, o el reconocimiento de asilo del reclamado.

Catalá indicó que ahora mismo el proceso está en los 40 días que dispone Justicia para estudiar la documentación remitida por Turquía por lo que “no cabe intervención alguna” del Gobierno porque se ciñe a la revisión de si cumplen con los “requisitos” legales.

Por otra parte, sobre la situación del escritor y periodista turco-alemán Dogan Akhanli, detenido en Granada el 19 de agosto también a petición del Gobierno turco, Catalá explicó que el caso de extradición está en una primera fase, la que corresponde a los 40 días que tiene Turquía para remitir la información sobre la que solicita la extradición, y que todavía no han recibido nada.

En este sentido, dijo que sobre el caso de Akhanli, actualmente en libertad provisional, no puede hacer nada el Ejecutivo hasta que transcurra ese periodo o Turquía ponga en marcha el procedimiento al exigir la extradición.

