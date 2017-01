RAJOY DICE QUE NO COMPARTE “CASI NADA” CON IGLESIAS, PERO LE PIDE QUE DEFIENDA LA SOBERANÍA NACIONAL

-No está dispuesto a negociar un concierto fiscal para Cataluña, ya que generaría “problemas descomunales”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo este jueves que no comparte “casi nada” con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y aseguró que sólo le pidió “una cosa”, que defienda la soberanía nacional y la igualdad de los españoles.

Rajoy se pronunció en estos términos en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, donde subrayo que su relación con Iglesias es “normal” y que no le cae “ni bien ni mal” porque él tiene “respeto” a todos sus adversarios políticos.

El jefe del Ejecutivo declaró, no obstante, que no comparte “casi nada” con el líder de la formación morada. “Solo le pedí una cosa: que defiéndala soberanía nacional y la igualdad de los españoles porque creo que no sería positivo andar con referéndums para liquidar España”.

Dijo estar dispuesto a hablar “de todo” con Cataluña, pero con el límite de que no hacer nada que vaya en contra de la soberanía nacional. “Ni quiero, ni puedo”, remarcó, antes de señalar que tampoco estaría a negociar un concierto fiscal para esta autonomía porque, a su juicio, generaría problemas “descomunales”.

