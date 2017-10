COSPEDAL COMPARECERÁ EN EL CONGRESO PARA EXPLICAR LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES EN TORREJÓN Y LOS LLANOS

Google Plus

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se comprometió este martes a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar las causas de los accidentes que tuvieron lugar hoy y el pasado jueves en las bases aéreas de Torrejón de Ardoz (Madrid) y de Los Llanos (Albacete) en los que perdieron la vida un teniente y un capitán del Ejército del Aire, respectivamente.

Así se pronunció la titular de Defensa durante su visita al acuartelamiento de Sant Climent Sescebes (Girona), después del fallecimiento del teniente del Ejército del Aire Fernando Pérez Serrano en la base aérea de Torrejón de Ardoz como consecuencia del accidente que sufrió el F-18 que pilotaba cuando realizaba la maniobra de despegue.

Cospedal lamentó el fallecimiento del “joven teniente” y explicó que el siniestro se produjo durante la maniobra de despegue debido a que el aparato que pilotaba “no ha tenido la fuerza suficiente” para despegar.

Trasladó su pesar a la familia del militar fallecido, cuyo padre era coronel del Ejército del Aire, y a las Fuerzas Armadas, en general, y al Ejército del Aire, en particular.

La ministra destacó la “mala racha” que están viviendo las Fuerzas Armadas al haber coincidido en cinco días dos accidentes aéreos con resultado de muerte.

El primero de ellos tuvo lugar el pasado día 12 de octubre cuando un ‘Eurofighter’ que participó en el desfile aéreo con motivo del Día de la Fiesta Nacional se estrelló a su regreso a la base aérea de Los Llanos. En el mismo perdía la vida el capitán Borja Aybar García.

En el desfile del Día de la Fiesta Nacional participaron ocho ‘Eurofighter’, cuatro pertenecientes a la base aérea de Los Llanos (Albacete) y los otros cuatro a la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla).

Tras su participación en el desfile, uno de estos aparatos regresaba a Los Llanos cuando en la maniobra de aterrizaje se produjo el siniestro con este fatal desenlace. El Ejército del Aire está investigando las causas del siniestro.

En esta ocasión, el teniente del Ejército del Aire Fernando Pérez Serrano perdió la vida en la base aérea de Torrejón de Ardoz como consecuencia del accidente que sufrió el F-18 que pilotaba cuando realizaba la maniobra de despegue.

La Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (Citaam), dependiente del Ejército del Aire, recabará en el lugar de los hechos toda la información sobre las causas del siniestro, que por el momento son desconocidas.

Cospedal reafirmó su intención de acudir al Congreso de los Diputados “o donde sea menester” para explicar las circunstancias que provocaron ambos accidentes “cuando éstas se conozcan”.

No obstante, dejó claro que el de hoy es un día para acompañar y mostrar el cariño a la familia del teniente Fernando Pérez Serrano, quien, dijo, ha perdido la vida “sirviendo a su país” y ejerciendo su “vocación”. Reconoció que ello no es un consuelo y arguyó que “lamentablemente” la del militar es una “profesión de riesgo”.

