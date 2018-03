XIMO PUIG NIEGA QUE EL PSOE VETE SU COMPARECENCIA EN EL SENADO Y EMPLAZA A LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PP

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, aseguró este miércoles que el PSOE “no ha vetado” su comparecencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, aunque admitió que prioriza el cambio de modelo y éste depende del Gobierno, y dijo que comparecerá cuando le llame la Mesa de la Comisión, en la que recordó que tiene mayoría absoluta el PP.



Puig hizo estas declaraciones a los periodistas antes de clausurar el Foro de las Autonomías que organizó en el propio Senado el Instituto de Derecho Público de Barcelona, y aseguró que el portavoz socialista en la cámara, Ander Gil, le había dicho hoy mismo que se habían malinterpretado sus palabras en las informaciones que apuntan a que el PSOE primero quiere que el Gobierno presente su propuesta de financiación autonómica, antes de que él comparezca en la Comisión General de Comunidades Autónomas.

El presidente valenciano defendió su intención de comparecer “para hablar del incumplimiento del Gobierno” al no presentar todavía su propuesta de cambio del modelo de financiación y para “revitalizar los instrumentos federales o pseudofederales que hay en España”, como el Senado y su Comisión de Comunidades Autónomas. “Si las comunidades no tienen voz en el Senado, el Senado carece de sentido”, justificó.

“El PSOE no ha vetado en ningún caso mi comparecencia, pero, en su autonomía, el Grupo Socialista prioriza claramente la reforma del modelo, y yo también, pero está bloqueada por parte del Gobierno”, añadió para apagar la controversia, y aseguró que él mantiene su voluntad de comparecer, que lo hará “cuando la comisión me cite” y que el PSOE “no puede bloquear nada porque no tiene mayoría”.

Para Puig, ante cualquier presidente autonómico que pida comparecer en la Comisión, “lo lógico, lo natural, lo democrático es que se facilite”, y si sólo el expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla y él mismo lo han solicitado, es que “no existen suficientes instrumentos federalizantes” para que los territorios expongan su voz.



