CS PIDE LA COMPARECENCIA DE MONTORO POR LAS NUEVAS FILTRACIONES SOBRE PARAÍSOS FISCALES

- Villegas cree que Trias no podrá seguir como portavoz si no es capaz de negar "las evidencias". La dirección de Ciudadanos ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para que explique qué va a hacer ante las nuevas filtraciones sobre la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró en rueda de prensa que esas filtraciones son "otra gota que vuelve a colmar el vaso" de la paciencia de la gran mayoría de españoles que siguen cumpliendo con sus obligaciones fiscales a pesar de los efectos de la crisis.

Quieren que Montoro explique en el Congreso "cómo va a actuar, cómo se va a perseguir" a quienes hayan podido utilizar paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos y cómo pretende evitar "que quienes defraudan se salgan con la suya".

En el caso de Xavier Trias, portavoz del PDECat en el Ayuntamiento de Barcelona, recordó que lleva tiempo negando de forma "contumaz" su vinculación con paraísos fiscales, y ante la aparición de esas nuevas evidencias Ciudadanos espera que pueda "dar explicaciones".

Si no puede, añadió, quedará claro que ha estado engañando a los ciudadanos de forma continuada y tendrá que asumir responsabilidades políticas, por lo que "difícilmente" podrá seguir ejerciendo como portavoz en el consistorio.

Villegas cree, además, que como ha ocurrido con otros dirigentes de la extinta Convergència, ahora PDECat, el hecho de "verse pillado" por esas informaciones explica que haya pasado de ser "un catalanista moderado a un independentista furibundo".

Ciudadanos considera que esa evolución del PDECat tiene mucho con ver con los casos de corrupción que afectan a la antigua Convergència, ya que la independencia les permitiría construir una república "en la que se pudiera amnistiar a los corruptos".

