EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DE DASTIS PARA EXPLICAR POR QUÉ EL GOBIERNO NO FIRMA EL TRATADO DE PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados la petición de comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, para que informe de los motivos que han llevado al Gobierno a no rubricar el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares aprobado por la ONU.

También pretende que explique las razones por las que el Ejecutivo no ha cumplido el acuerdo del Congreso de los Diputados en el que se instaba a participar activamente en las conferencias de Naciones Unidas relacionadas con la elaboración de este tratado.

El pasado mes de junio la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso apoyó, a instancias del PSOE, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que iniciaba el camino a la prohibición de las armas nucleares, e instaba al Gobierno a “apoyar y liderar la voluntad de avanzar hacia la paz, la seguridad y el desarme con la aprobación de un Tratado de Prohibición de las armas nucleares”.

El próximo 20 de septiembre está previsto que 122 países -casi dos tercios de los que se sientan en la Asamblea General de la ONU- firmen en Nueva York el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Entre los firmantes no figurarán los nueve países que poseen armas nucleares ni España. Todo ello en un contexto en el que la OTAN, sin pronunciarse oficialmente, rechaza que sus miembros suscriban este tratado.



