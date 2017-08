EL PRAT. CS PIDE "COMPAGINAR" EL DERECHO A LA HUELGA CON EL DE LOS VIAJEROS A VOLAR

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió este jueves que la Generalitat de Cataluña tome medidas para "compaginar" el derecho a la huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat con el derecho de los viajeros a utilizar los vuelos programados.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Villegas subrayó que los conflictos laborales "siempre son complicados", y recordó que el derecho de huelga está constitucionalmente reconocido pero está "limitado" por los derechos de los demás ciudadanos.

Por tanto, si no se respetan los servicios mínimos y no se garantizan los derechos de los demás ciudadanos, "tendrá que actuar" la Generalitat, que es quien tiene las competencias, dijo.

Considera "loable" la mediación entre la empresa y los trabajadores, aunque teme que se pueda haber iniciado "un poco tarde". En todo caso, si se produce un "colapso" en el aeropuerto, insistió, "igual hay que tomar otro tipo de medidas".

Villegas no se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno central pudiera imponer la presencia de la Guardia Civil para realizar esas labores de control en el aeropuerto y solo insistió en que, en caso de no cumplirse los servicios mínimos, "habrá que tomar otras medidas".

