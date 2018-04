CS RETA A SÁNCHEZ A QUE NO BLOQUEE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PSPV

Google Plus

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, retó este lunes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a que no bloquee la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià (BNV) en las elecciones autonómicas del año 2007.



En rueda de prensa en la sede de su partido en Madrid, Arrimadas conminó a Sanchez a que permita que se “abran las ventanas” y “se levanten las alfombras” en la Comunidad Valenciana para aclarar la situación que afecta a los socialistas valencianos.

Asimismo, calificó de “ocurrencias” las acusaciones de Sánchez al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por no apoyar la moción de censura que los socialistas madrileños han presentado en la Comunidad de Madrid.

Por ello, le exigió que no bloquee la puesta en marcha de una comisión de investigación en la Comunidad Valenciana que aclare todo lo relacionado con la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc Nacionalista Valencià en las elecciones autonómicas del año 2007.



