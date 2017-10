CATALUÑA. COMIENZA EL CONSEJO DE MINISTROS QUE APROBARÁ LA APLICACIÓN DEL 155 CONTRA PUIGDEMONT

A esta hora comienza la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que, con el presidente Mariano Rajoy al frente, va a aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el desafío independentista promovido por Carles Puigdemont.

El jefe del Ejecutivo ha convocado su gabinete a las 10 horas para aprobar un marco de aplicación del artículo 155 en Cataluña, que permite suspender total o parcialmente la autonomía de una comunidad autónomas en defensa del interés general de España.

Rajoy asegura que esta aplicación del 155 es una "obligación" porque en Cataluña se ha llegado a una “situación límite” al declarar la independencia en el Parlamento de Cataluña y suscribir un documento de secesión del resto de España con el respaldo de más de la mitad de los parlamentarios autonómicos.

El Gobierno sostiene que la aprobación del 155 "no es para suspender la autonomía" de Cataluña sino para "recuperar la legalidad" dado que la Generalitat de Carles Puigdemont lleva meses fuera del marco jurídico vigente y está desobedeciendo las sentencias y los autos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Consejo de Ministros va a aprobar un conjunto de medidas “acordadas” por PSOE, Ciudadanos y PP para frenar el desafío secesionista de Puigdemont.

“Realmente con el PSOE estoy de acuerdo porque hemos llegado a un acuerdo y, por tanto, las medidas que presentaré mañana serán acordadas por el PP, PSOE y CS y el Gobierno”, explicó Rajoy el viernes en rueda de prensa tras participar en Bruselas en el Consejo Europeo.

"VOLVER A LA LEY"

Para Rajoy, el objetivo “fundamental” es “volver al cumplimento de la ley porque no puede haber parte del país donde la ley no se aplique”. Adujo que la utilización del 155 “no presupone la fuerza”, sino que es un instrumento de la Carta Magna y es “similar” a otros “instrumentos” recogidos en las Constituciones europeas.

El presidente del Gobierno hizo especial hincapié en que se ha “intentado por todos los medios” no llegar a tomar decisiones de este calibre, pero consideró que ante esta “situación límite” su obligación es actuar para “recuperar la legalidad y la normalidad institucional” en Cataluña.

Cargó con dureza contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios de Gobierno por defender sus posiciones “francamente mal”. “Los responsables de todo lo que está sucediendo ahora son ellos”, sentenció Rajoy.

En este punto, remarcó que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos actuarán “conjuntamente” en virtud del “acuerdo” al que han llegado para aplicar el 155. Defendió que la prudencia que se ha seguido en todo este proceso y aseguró que se han “pensando mucho las cosas”.

Abundó en que el Gobierno hizo “muchos intentos para que hubiera una salida” y “sólo pidió una cosa” que no ha sido atendida, que era que se dijera si alguna autoridad catalana hizo una declaración unilateral de independencia. “No se quiso responder. Hemos llegado a esta situación porque han querido que llegáramos”, resaltó.

