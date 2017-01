CLÁUSULAS SUELO. EL PSOE AFIRMA QUE “NO ES VERDAD QUE ESTE PROCEDIMIENTO DEJE LA DECISIÓN FINAL A LA BANCA”

Google Plus

La diputada socialista Margarita Robles, que se encargó de negociar con el Gobierno el decreto ley sobre las cláusulas suelo de las hipotecas, aseguró este jueves que "no es verdad que este procedimiento deje la decisión final a la banca, porque los consumidores siempre pueden acudir a la vía judicial".

De esta manera, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Robles salía al paso de algunas interpretaciones sobre el acuerdo que ha alcanzado el Ejecutivo con Ciudadanos (que votará a favor) y PSOE (que se abstendrá) sobre las cláusulas suelo.

La también presidenta de la Comisión de Justicia destacó que el PSOE se abstendrá aunque “comparte” el decreto ley del Gobierno porque se han incluido “todas las propuestas del PSOE”, ya que el “verdadero objetivo es dar respuesta a las pretensiones de los consumidores sin mermar de ningún tipo sus derechos”.

Por ello, subrayó que “no es verdad que quede en mano de los bancos, no es cierto”, la decisión sobre este procedimiento “extrajudicial” que permitirá a los consumidores recuperar su dinero, y apuntó que los consumidores, si quieren, pueden acudir a los procedimiento judiciales.

Robles apuntó que con este procedimiento “ágil y rápido” pueden “conseguir la respuesta a sus derechos de manera gratuita” y con la tranquilidad de saber que mantienen la vía judicial disponible. No obstante, la magistrada avisó que los juzgados están “colapsados de trabajo”.

La magistrada apuntó que, quizás la “mala noticia” sobre este acuerdo sea “para los que querían hacer un negocio extra” con las cláusulas suelos.

