CIUDADANOS SUBRAYA QUE, SEGÚN LO PACTADO CON EL PP, RAJOY “NO DEBE SUPERAR ESTE SEGUNDO MANDATO”

El secretario general del Grupo Parlamentario de C’s en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, afirmó este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no debe superar este segundo mandato” porque ese es el “sentido” del pacto rubricado entre su partido y el PP.

Gutiérrez se pronunció en estos términos en una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, donde recordó que dentro del acuerdo de 150 medidas se recoge que hay que cambiar la ley para que ningún presidente del Ejecutivo supere dos mandatos.

“Este sería el segundo mandato de Rajoy nosotros entendemos que no debe superar este segundo mandato. Este es el sentido que tenía la propuesta que se firmó y en ese sentido lo firmó tanto el PP como Ciudadanos”, aseveró el dirigente de la formación naranja.

No obstante, el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Fernando Martínez-Maíllo, subrayó hoy que el compromiso adquirido con el partido de Albert Rivera para limitar los mandatos del presidente a 8 años no afectaría a Rajoy porque, “evidentemente”, cuando se apruebe “no tendrá carácter retroactivo”.

En opinión de Gutiérrez, lo “importante” es que se respete el “espíritu” del acuerdo y que “nadie” gobierne en España más de ocho años, como fue el caso de los expresidentes José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

“Tendremos que sentarnos y acordar cómo se hace eso legalmente, hay muchas interpretaciones de cómo se puede hacer esto legalmente y tenemos que discutirlo con el PP y el resto de partidos de la Cámara”, remachó.

