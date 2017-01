CIUDADANOS QUITA LAS FOTOS DE RIVERA DE SU SEDE AL INICIAR SU NUEVA ETAPA

Google Plus

Ciudadanos ha retirado de su sede las enormas fotos del rostro de su presidente, Albert Rivera, dentro de la nueva imagen con la que el partido ha iniciado la etapa marcada por la Asamblea General del próximo fin de semana y la estrategia con la que abordará el siguiente ciclo electoral.

El propio Rivera presentó el día anterior a su nuevo Comité Ejecutivo, elegido en unas primarias con más del 87% de los votos pero con una participación menor a un tercio de los afiliados con derecho a voto.

Este lunes se celebró la primera reunión de esa nueva dirección, con rueda de prensa de la que ya ejerce como portavoz nacional, Inés Arrimadas, y con la nueva imagen en la sede: sin fotos de Rivera, con un pequeño triángulo como único resto del bocadillo de diálogo que complementaba al nombre del partido y con la contracción sin apóstrofe (Cs).

Además, en la sede ya no se ven las frases de grandes líderes que decoraban las paredes y solo hay lugar para el nombre del partido, su web y sus perfiles en redes sociales.

Arrimadas reiteró la idea de que ese nuevo Comité Ejecutivo será una especie de “gobierno en la sombra”. Cada titular de un área sectorial dispondrá de un coordinador técnico y de un grupo de trabajo formado por expertos para dotar de contenidos a cada uno de esos ámbitos.

A partir de la ponencia de Estrategia que Ciudadanos aprobará en su Asamblea General, el partido aprobará un plan estratégico a dos años vista, de cara al próximo ciclo electoral, que se desglosará en cada comunidad autónoma.

Arrimadas no quiso entrar en las interpretaciones que se están haciendo sobre la nueva dirección y el papel que cada cual ocupa en ella, y se limitó a subrayar que todos sus miembros cuentan con el apoyo de Rivera y de los afiliados que la han votado. Dejó claro, eso sí, que dentro del partido no preocupa el liderazgo de Rivera.

Preguntada por la escasa participación en las primarias, dijo que ha sido “infinitamente” más alta que en otros partidos que optan por “el dedazo” para elegir a sus dirigentes y a sus candidatos. Todos los afiliados, dijo, tienen “voz y voto” en Ciudadanos, también quienes se consideran críticos con la dirección.

