CATALUÑA. CIUDADANOS RESPALDA EL 155 EN EL SENADO PARA "RESTAURAR LA AUTONOMÍA Y PONER URNAS DEMOCRÁTICAS"

El senador de Ciudadanos Francisco Javier Alegre respaldó este viernes en la Cámara Alta la aprobación del artículo 155 de la Constitución para "restaurar la autonomía y poner urnas democráticas" en Cataluña ante el desafío independentista promovido por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que acusó de "liquidar las instituciones catalanas".

En su intervención durante el debate del Pleno del Senado que prevé autorizar al Gobierno de España para que aplique el 155 en Cataluña, Alegre se felicitó de que PP y PSOE ahora estén decididos a actuar ahora porque Ciudadanos se ha pasado "11 años denunciando en solitario la fractura social" que padece la comunidad autónoma.

Alegre arremetió contra "la pedagogía del odio" que imponen los partidos independentistas y lamentó que durante años se haya acusado a Ciudadanos de "alarmistas, traidores y fachas" cuando lo que se estaba promoviendo era "enfrentar a unos catalanes con otros".

Recordó incluso que PP y PSOE han sido cómplices del avance nacionalista, dado que los socialistas se abstuvieron en la última investidura de Artur Mas y el PP apoyó los presupuestos económicos de la comunidad en 2011 y 2012. Por eso, reprochó a los dos grandes partidos que "han mirado hacia otro lado con la colonización de los medios en Cataluña".

El senador de Ciudadanos acusó a Puigdemont y Junqueras de "suspender las instituciones catalanas" con sus políticas. "Son ellos quienes las han suspendido y no el 155 y han suspendido la autonomía y han puesto todo a los pies de la CUP, de la ANC y de Omnium Cultural", sentenció.

Alegre alertó de que muchos catalanes viven "una situación de agobio y ahogo" y confió en que la aplicación del 155 sirva para "restaurar la autonomía vulnerada y poner urnas democraticas con garantías donde todos podamos votar". "El 155 ha de restituir la convivencia y la seguridad económica", recalcó. "No hay nada más constitucional que aplicar la Constitución para proteger a todos los catalanes".

Por último, dio el respaldo de su partido a la aplicación del 155 dado que desde Ciudadanos "no vamos a permitir que quienes quieren sacarnos del resto de España se carguen la autonomía de Cataluña y liquiden las instituciones catalanas".

