Google Plus

La dirección de Ciudadanos respalda que los parlamentarios tengan dedicación "exclusiva" y no tiene inconveniente en limitar la compatibilidad que se concede a quienes realizan otras actividades complementarias.

Lo dijo el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, preguntado por la intención del PSOE de denegar la compatibilidad a varios parlamentarios que la han solicitado dentro de la legalidad vigente.

Ser diputado es voluntario, subrayó, "a nadie le ponen una pistola en la cabeza" para ocupar un escaño y quien lo hace "debe entender" que esa labor requiere dedicación "exclusiva a tiempo completo".

No cree que sea necesario endurecer la legislación vigente pero sí "que se aclaren" los términos como para asegurar que todos los diputados ejercen esa labor de forma "exclusiva" y que la actividad parlamentaria no es la "principal" sino "la única" que tiene una compensación económica.

En ese sentido, recordó que el reglamento interno de Ciudadanos ya lo establece así y por tanto están "totalmente de acuerdo" con garantizar esa exclusividad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso