CIUDADANOS REPLICA A NADAL QUE LE HA ENVIADO SU PROPUESTA PARA EL BONO SOCIAL EN EL PLAZO ESTABLECIDO

La dirección de Ciudadanos replicó este miércoles al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, que le ha enviado su propuesta sobre bono social y protección a consumidores vulnerables en el plazo establecido entre ambas partes.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados Melisa Rodríguez después de que Nadal justificara el acuerdo con el PSOE porque ningún otro partido ha respondido a su propuesta, entregada el 2 de diciembre, ni le ha formulado aportaciones.

Rodríguez aseguró que en la reunión del 2 de diciembre entre el ministro y los portavoces parlamentarios "no se dieron plazos ni fechas" y en la última reunión con Ciudadanos, hace justo una semana, el pasado miércoles por la tarde, la formación se comprometió a enviarle un documento el martes de la siguiente semana, es decir, ayer.

Desde ayer, aseguró Melisa Rodríguez, el ministro tiene en su correo electrónico las propuestas de Ciudadanos, y por tanto es él y no su partido quien "no ha hecho los deberes".

Melisa Rodríguez alertó de la necesidad de definir de forma precisa los criterios según los que se establece quién es un consumidor vulnerable a quien no se puede cortar el suministro de energía, porque solo así se podrá paliar el problema.

Rodríguez no quiso pronunciarse sobre si el Gobierno está cambiando de socios o si su interés es únicamente acelerar todo lo posible las medidas, pero sí denunció que el ministro está "dando bandazos" y "cambia de discurso en función de con quién se reúne".

