CATALUÑA. CIUDADANOS RECLAMA “PROTECCIÓN” PARA POLICÍAS Y PERIODISTAS FRENTE AL ACOSO INDEPENDENTISTA

Ciudadanos reclamó hoy al Gobierno que tome las “medidas de protección adecuadas” para proteger del acoso independentista en Cataluña a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y a periodistas.

Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo de la formación naranja en el Congreso, se refirió a esta cuestión antes de participar este martes en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Gutiérrez expresó su “preocupación” por las condiciones en las que la Policía Nacional, la Guardia Civil y los periodistas tienen que ejercer su trabajo en las últimas semanas en Cataluña debido a la presión de los independentistas.

Por este motivo, demandó al Ejecutivo central que tome medidas para que los agentes y los informadores puedan realizar su labor “con dignidad y seguridad”, lo que incluye que no se les acose y que se respeten sus horas de descanso.

“CIRCO” DEL PDCAT Y ERC

Se refería con esta última alusión a que independentistas están realizando protestas por las noches frente a hoteles de Cataluña en los que hay alojados policías nacionales y guardias civiles, con el objetivo de no dejar descansar a los agentes.

Por otra parte, respecto a si cabe sancionar a los diputados del PDeCAT y ERC por no acudir en las últimas semanas al Congreso, Gutiérrez dijo que es algo que debe decidir la Cámara, pero agregó que, en cualquier caso, “el Parlamento no es un sitio para hacer circo”.

Criticó que estos parlamentarios nacionalistas sólo estén acudiendo en las últimas semanas al Congreso en la medida en que su presencia ayuda al “golpe a la democracia” que a su juicio están dando en Cataluña.

