CIUDADANOS DEFIENDE LA LIMITACIÓN DE MANDATOS SOLO PARA CARGOS PÚBLICOS PERO NO ORGÁNICOS

La dirección de Ciudadanos dejó claro este lunes que defiende la limitación de mandatos para cargos públicos, especialmente para presidentes del Gobierno tanto estatal como autonómicos, pero no para cargos orgánicos, ni siquiera para el líder de su propia formación.

En rueda de prensa, el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que no hay ninguna “incoherencia” en esa posición porque es en los cargos públicos donde se crean las “redes clientelares” que ahora están pasando por los juzgados, por ejemplo en Andalucía o en Cataluña. Alargar los mandatos, argumento, incrementa el riesgo de que eso ocurra.

Ciudadanos considera que se debe limitar el mandato de quienes ejecutan un presupuesto público para evitar ese riesgo, y por ello se reafirman en su voluntad de “arrastrar” al PP para que acceda a esa limitación.

Sin embargo, precisó Villegas, eso no tiene “nada que ver” con los cargos orgánicos y, en especial, en el caso de su propia formación, que Albert Rivera aspira a seguir liderando tras la Asamblea General de febrero.

En esa Asamblea se debatirán 75 de las enmiendas presentadas por las agrupaciones a las ponencias propuestas por la dirección, y que han sido seleccionadas por los grupos de trabajo por su representatividad. Entre ellas, siete a la totalidad de los documentos: 3 al texto de Estatutos, 2 al de Estrategia y otras 2 al de Valores.

La dirección de Ciudadanos no ve problema en que no haya rival de Rivera en la candidatura a presidir el partido, pero Villegas se dirigió a las voces que “legítimamente” se están expresando de forma crítica con la actual dirección para decirles que, si creen que lo pueden hacer mejor, “lo honrado” es concurrir a las primarias y testar el apoyo de los afiliados.

