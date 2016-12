CIUDADANOS DENUNCIA QUE EL PP TIENE “POCA CAPACIDAD NEGOCIADORA”

El secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, denunció este miércoles que el PP está demostrando “poca capacidad negociadora” y alertó de la necesidad de mayor “generosidad” para cumplir el acuerdo de investidura y sacar adelante las reformas comprometidas.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Gutiérrez explicó que la relación de Ciudadanos con el PP es “cordial” como corresponde con el partido que sustenta al Gobierno, “lo que pasa es que hay que negociarlo todo”. También la relación personal entre Mariano Rajoy y Albert Rivera es “buena” y hablan “con más frecuencia de lo que la gente piensa”. Todo entra dentro de la normalidad democrática, aseguró, aunque hace falta “más generosidad de la que está habiendo a la hora de pactar”.

Gutiérrez subrayó que el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año “va a condicionar mucho el resto de iniciativas parlamentarias” y por ello cree “importante” que se produzca “lo antes posible”.

Inisistió, en todo caso, en que Ciudadanos ha cumplido su parte del acuerdo con el PP, que era votar a favor de la investidura de Rajoy. “Punto”. No ha firmado, subrayó, ningún compromiso de respaldar determinadas iniciativas, sino que es el partido mayoritario el que tiene que impulsar las reformas contenidas en ese acuerdo a cambio de aquella votación.

Por tanto, añadió, si el PP no consigue sacar adelante determinadas iniciativas o frenar las que no le interesan, como ya ha sucedido varias veces en el Congreso de los Diputados, es “porque tiene poca capacidad negociadora” y en muchas de ellas a pesar de múltiples enmiendas y transacciones no han querido “cambiar ni una coma” de su texto. No tienen mayoría, recordó, y por tanto si no quieren negociar y fracasan “luego no se enfaden”.

