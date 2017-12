CIUDADANOS DENUNCIA LA “IMPROVISACIÓN” DE INTERIOR EN EL TRATO A LOS POLICÍAS

Google Plus

Ciudadanos denunció este martes la “improvisación” del Ministerio del Interior en el trato a los policías tanto en la condición salarial como en la comida que dispensaron a los que están destinados como refuerzo en Cataluña para estas fiestas navideñas.



El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, consideró “lamentable” el menú de Navidad que comieron los policías desplegados en Cataluña y que consistió en unas “croquetas y unos espaguetis”. Eso, dijo, “no es más que improvisación de un Ministerio del Interior y de una Policía Nacional ineficaz” que no toman medidas para “preocuparse” por sus hombres y mujeres, que están en un “entorno complejo, alejados de sus familias, sin vacaciones”. Es una “improvisación y falta de cuidado”, agregó.

En este sentido, celebró que “por fin” el ministro Juan Ignacio Zoido se reúne con las asociaciones de Policía y Guardias Civiles para buscar solución a una “injusticia tremenda que es pagar de forma distinta a gente que hace el mismo trabajo” por lo que espera que se avance en esa “desigualdad”.

Así, reiteró que la “condición” del apoyo de Ciudadanos a los presupuestos generales para 2018 es que haya 500 millones para empezar la “senda” de la equiparación salarial con las policías autonómicas. Por eso, insistió en que en estas reuniones el Gobierno debe se comprometerse a 500 millones cada año.

Si bien, apuntó que “mucho nos tememos que nuevamente la reunión no será más que otro fracaso porque -el ministro- nos ha acostumbrado a no comprometerse nunca con nada”.



