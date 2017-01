CIUDADANOS DENUNCIA QUE PP Y PSOE VETAN UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS DE AHORRO

Google Plus

Ciudadanos denunció este jueves que el PP y el PSOE han impedido con sus votos en la Mesa de Congreso de los Diputados que prospere su propuesta de llevar al pleno la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorro, cuyo rescate costó 60.000 millones al erario.

En declaraciones a la salida de la reunión de la Mesa, su vicepresidente primero, Ignacio Prendes, diputado de C's, se quejó de que el PP y el PSOE se acogieran, según su versión, al requisito inexistente de que éste es un órgano sustantivo que requiere unanimidad, para impedir que se eleve al Pleno la propuesta de creación de esta comisión.

Ciudadanos y Unidos Podemos votaron a favor y el PP y el PSOE en contra; debido a la ausencia a la reunión de la secretaria primera de la Mesa, la diputada popular Alicia Sánchez-Camacho, la votación deparó un empate a cuatro que se dilucidará en la próxima reunión de este órgano.

Prendes dijo que, acogiéndose al artículo 52 del Reglamento, C's presentó esta propuesta recogiendo el informe del Triunal de Cuentas que cifra en 60.000 millones el coste del rescate, para "determinar lo que ha pasado y exigir responsabilidades políticas".

Este artículo faculta a la Mesa para elevar al Pleno propuestas de creación de comisiones de investigación. También pueden hacerlo dos grupos parlamentarios o la quinta parte de los diputados.

En la Mesa pasada, protestó el vicepresidente primero, el PP y el PSOE les negaron la propuesta alegando que no podía firmarla un grupo parlamentario sino miembros del órgano por escrito, y que ahora que la han formalizado, los vocales de ambos grupos han esgrimido que sin unanimidad un órgano sustantivo como la Mesa no puede elevar la petición al Pleno.

Prendes, además de que le parece "muy grave" que el PP y el PSOE miren "para otro lado" en "una cuestión absolutamente clave" como la de las cajas, criticó que ambos grupos impidan que se utilice el mencionado artículo 52, en lo que es "un freno para los partidos minoritarios", que no tienen capacidad propia de pedir comisiones de investigación, y "un intento de cercenar la pluralidad parlamentaria".

