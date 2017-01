CIUDADANOS PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE PUIGDEMONT PORQUE LAS PALABRAS DE VIDAL "TIENEN VISOS DE REALIDAD"

Google Plus

Ciudadanos pedirá la comparecencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en el Parlamento catalán, para que explique las declaraciones del exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal en las que aseguraba que el Gobierno autonómico tiene ilegalmente datos fiscales de ciudadanos; unas palabras que C’s cree que “tienen visos de realidad”.

Así lo anunció el inminente nuevo secretario general del partido, José Manuel Villegas, en una entrevista en la Cadena COPE recogida por Servimedia. En ella dijo también que C’s apoyará la petición de comparecencia del Gobierno catalán que tramitará también el Grupo del PP en el Parlamento catalán.

Villegas dictaminó que lo que dijo Vidal "es muy grave" y "se quiere tapar con una dimensión", la del propio exsenador, “pero no se va a tapar”, porque el también exjuez, expulsado de la carrera judicial por redactar el proyecto de Constitución de una Cataluña independiente, no es “una persona que no sabe lo que dice”, sino que “es una de las personalidades más implicadas en el ‘procès’”, por lo que sus palabras “tienen visos de realidad”, aunque el Gobierno catalán ya las haya desmentido.

Por ello, Ciudadanos pedirá la comparecencia de Puigdemont y de todos los miembros de la Generalitat que estén implicados en ese supuesto acopio de datos fiscales de ciudadanos catalanes, y confía en que “la Fiscalía también actúe”, como ya ha anunciado que hará, puesto que se trata de “un escándalo de primera magnitud y hay que llegar hasta el final”.

