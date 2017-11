CIUDADANOS CELEBRA QUE RAJOY ESTÉ “CON FUERZAS” PERO CREE QUE NO DEBE REPETIR COMO PRESIDENTE

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, celebró este martes que Mariano Rajoy se encuentre “con fuerzas” pero mantiene que no debería “repetir” más de dos mandatos como presidente del Gobierno.

Así se pronunció Girauta antes de entrar en la Junta de Portavoces en la Cámara Baja después de que el presidente asegurase este martes que quiere agotar la XII Legislatura y que se encuentra “bien” y en “un buen momento” de su vida para presentarse como candidato a la reelección en las próximas elecciones generales.

Girauta indicó que Cs va a seguir con su reivindicación de limitar los mandatos, “sin acelerarlo y sin frenarlo”, porque lo tienen “planificado” para que se apruebe la limitación que, en su opinión, se consigue con la modificación de la ley de Gobierno, mientras el PP insiste en que se trata de una reforma de la Constitución.

Así, insistió en que ven “mas democrático” que no se prolonguen “demasiado los mandatos y por ello creen que Rajoy no debería repetir “más de dos mandatos”. Girauta indicó que no se trata de una cuestión por la persona de Rajoy sino porque creen que la “limitación mandatos aumenta la calidad democrática”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso