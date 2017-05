PSOE. CIUDADANOS ADVIERTE A SÁNCHEZ DE QUE “EL 'NO' A RAJOY NO ES UN PROYECTO PARA ESPAÑA”

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, felicitó hoy a Pedro Sánchez por su victoria en las primarias del PSOE, pero le advirtió de que “el 'no' a Rajoy no es un proyecto para España”, en referencia a que este planteamiento no puede ser el único que guíe la política de los socialistas a partir de ahora.

Arrimadas se refirió a esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Nacional de la formación naranja, que se celebró este lunes en Madrid.

Tras felicitar a Sánchez por su victoria en las primarias, la portavoz de Ciudadanos dijo que el PSOE sale de estas primarias “absolutamente dividido” y vive una crisis similar a la que atraviesan en Europa otras formaciones socialdemócratas.

Al mismo tiempo, Arrimadas resaltó que el reelegido secretario general socialista “no ha ofrecido un proyecto a los españoles” durante la campaña de las primarias, puesto que “el 'no' a Rajoy no es un proyecto para España”, en referencia a que el reelegido secretario general insistiese en su rechazo a que el PSOE facilitase la investidura del presidente del Gobierno.

“NO ES UNA ALTERNATIVA”

“Lo que hay que hacer con los conservadores y los populistas es ganarles en las urnas”, dijo la portavoz de Ciudadanos, quien también sostuvo que el PSOE “no supone ya una alternativa” en España.

En cuanto a qué posición tendrá Ciudadanos si Sánchez lleva al Congreso su propuesta de reconocer a Cataluña como “nación cultural”, Arrimadas dijo que el reelegido líder socialista debe “aclararse” antes sobre la cuestión catalana, puesto que ha dicho al respecto “cosas muy diferentes y contradictorias”.

En cuanto a cómo puede afectar a la estabilidad de España el relevo en la dirección socialista, la portavoz de Ciudadanos dijo que espera “que la crisis interna de un partido no ponga en riesgo la estabilidad de un país”. Añadió que hay que ver si Sánchez apuesta por “podemizar” su partido y acercarlo así a las tesis independentistas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso