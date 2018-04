CIFUENTES. EL PP “NO TIENE TODAVÍA TOMADA NINGUNA DECISIÓN” SOBRE EL FUTURO DE CIFUENTES

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este jueves que “todavía” no se ha tomado “ninguna decisión” sobre el futuro de Cristina Cifuentes y apeló a la “responsabilidad” de Ciudadanos porque la presidenta de la Comunidad de Madrid “no está ni procesada ni imputada”.



En los pasillos del Congreso de los Diputados, reconoció que desconoce si hoy, aprovechando que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelve de su viaje oficial a Argentina, se reunirá con Cifuentes para abordar la polémica sobre su Máster en Derecho Autonómico y la exigencia de dimisión por parte de Cs.

Admitió que no hay contactos con la formación naranja desde el lunes y que, por tanto, la situación “sigue siendo la misma”. En todo caso, consideró que la comparecencia de los rectores ayer fue “bastante decepcionante” porque “no dijeron absolutamente nada” en aras a esclarecer el caso.

A su juicio, existen “demasiadas versiones contradictorias” y, como la universidad aún no ha “aclarado nada”, acusó a Cs de actuar con precipitación. “En este caso, el PP no tiene todavía ninguna decisión y lo único que apelamos es a la responsabilidad de Cs”, afirmó el ‘número tres’ de Rajoy en Génova.

El coordinador general de los populares recordó a Cs que en el paquete de la moción de censura que impulsan los socialistas también está Podemos y que la trayectoria de Cifuentes es “intachable” porque “no está ni procesada ni imputada”.

Por tanto, advirtió de que “se pueden equivocar” quienes hablan “de que esto es Murcia dos” –refiriéndose al caso del expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez– . “Porque en Murcia estábamos a más de dos años de las elecciones y porque en aquel momento había actuaciones judiciales que ahora no hay”, indicó.

A este respecto, el portavoz adjunto del PP en el Congreso Carlos Floriano se mostró partidario de que “se aclare todo” y, en función de ello, se tome una decisión. “Estoy convencido de que las personas que tienen aquí responsabilidades saben lo que hay que hacer”, agregó.

Criticó que Cs esté “siempre” en la “táctica de la amenaza” mostrando posiciones que, en su opinión, son “poco razonables”. “Las cosas tienen que tener su salida una vez que sean explicadas”, insistió.

Por último, Floriano dijo que le produce “sorpresa” que la polémica sobre máster de Cifuentes tenga este eco mientras que el caso de los ERE tiene un recorrido mediático “cero”, por lo que llamó a la “reflexión”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso