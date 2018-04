CIFUENTES. EL PP NO ESTÁ TODAVÍA EN “LA FASE” DE SUSTITUIR A CIFUENTES Y PIDE A CS QUE NO SE PRECIPITE A LA ESPERA DE LAS CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este miércoles que su formación todavía no está en “la fase” de buscar nombres “alternativos” al de Cristina Cifuentes para la Presidencia de la Comunidad de Madrid y consideró que Ciudadanos se está “precipitando” cuando hay que esperar el informe de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).



En los pasillos del Congreso de los Diputados, el ‘número tres’ de Mariano Rajoy en Génova confirmó que en las últimas horas no ha habido “ningún tipo de avance ni ningún tipo de contactos” para solucionar la crisis abierta por el máster de Cifuentes y pidió a Cs aclarar si va apoyar una moción de censura con un partido “extremista y radical” como Podemos.

“Nosotros no aceptamos ni ultimátums, ni fechas límites”, sentenció Maíllo, para recordar que el plazo máximo para solucionar este asunto lo marca la celebración de la moción de censura impulsada por el PSOE, que ha de celebrarse antes del 7 de mayo. En todo caso, sostuvo que los teléfonos en Génova “siguen abiertos y disponibles” para “buscar una solución para garantizar la estabilidad” en la Comunidad de Madrid.

Además, tildó de “intoxicación” las informaciones que aseguran que el PP está buscando ya nombres “alternativos” al de Cifuentes. “Nosotros no estamos en esa fase”, subrayó, antes de opinar que Cs se está “precipitando” al pedir la dimisión de Cifuentes cuando todavía no se conocen las conclusiones de la CRUE.

“Creo que hay suficientes datos en torno a la universidad que hacen lógico pensar que es necesario dar una explicación, que la universidad necesita dar explicaciones porque en eso va también saber la verdad de lo que ha sucedido”, afirmó Maíllo, para acto seguido reconocer que en el PP están “ansiosos” por saber estas conclusiones.

Desde el ámbito universitario, insistió Maíllo, se ha de dar una explicación al conjunto de la ciudadanía. “Los datos objetivos últimos son los que ofrezca la propia universidad y, en su caso, el ámbito judicial. Los estudiaremos, los valoraremos y sin duda serán un elemento muy importante para tomar una decisión”, apostilló.

El coordinador general de los populares concluyó diciendo que “todavía hay muchas cosas por hablar y muchos escenarios todavía por ver hasta la fecha última” y Cs “tiene que saber que en el paquete global político en el que está la moción también va Podemos”.

En términos similares se pronunció el vicesecretario general de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, al recordar que hay una investigación abierta y que en “breves momentos” se dará a conocer el informe de la CRUE. “Vamos a estar a todo esto y a escuchar sus explicaciones de nuevo para tener todos los datos”, manifestó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso