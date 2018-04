CIFUENTES. SÁNCHEZ TAMBIÉN TIRA DE REFRANERO Y LE DICE A RIVERA QUE “NO SE PUEDE SOPLAR Y SORBER A LA VEZ”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó este sábado un mensaje al de Ciudadanos, Albert Rivera, instándole a que elija entre mantener al Gobierno del Partido Popular y su “corrupción” al frente de la Comunidad de Madrid, o apostar por la regeneración que, a su juicio, representa la moción de censura que ha presentado el PSOE en el Parlamento autonómico.



Igual que hiciera este viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Sánchez también tiró del refranero español para decirle a Rivera que “no se puede soplar y sorber al mismo tiempo” porque no puede estar a la vez, según el líder socialista, con la regeneración y con la corrupción del PP en Madrid.

Así lo dijo en la clausura de una Jornada de Municipalismo del PSOE en Cantabria, donde Sánchez pidió a Rajoy y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que “en su caída no arrastren la ejemplaridad y el buen nombre de las instituciones públicas”.

El líder del PSOE afirmó que el también presidente del PP ha tardado en pronunciarse, amparándose en la “excusa” de que estaba en Argentina, pero ayer dio su visión y “vino a decir que no ha ocurrido nada, que no es nada grave”. “Habrá gente que se sorprenda, pero si lo piensa bien es normal, Rajoy y Cifuentes, Cifuentes y Rajoy, viven instalados en la mentira y, por tanto, Rajoy, lo único que puede hacer es apoyar a Cifuentes para que continúe como presidenta de la Comunidad de Madrid”, expresó.

Así las cosas, dijo que “cada vez es más evidente y clamoroso que Rivera se tiene que pronunciar” y le recordó que “en la vida no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. O se está con la regeneración o se apoya la corrupción del PP en Madrid”.

Pese a ese mensaje a Cs, Sánchez centró sus críticas en los populares y aseguró que “otros harán másteres en corrupción y en engaño, pero suspenden las asignaturas de sanidad publica, de pensiones dignas y de educación públicas”. Y marcó distancias ante los que dicen que “todos” son lo mismo porque “la patria de los socialistas siempre es la misma” y está en las aulas de los colegios, las camas en los hospitales públicas, las becas, los centros de mayores. “Esa, y no otra, es la patria de los socialistas”, reivindicó.

CASTIGO A LOS AYUNTAMIENTOS

En este sentido, atendiendo al motivo de la reunión socialista, Sánchez criticó que el Gobierno de Rajoy ha “castigado” a los ayuntamientos y eso “no es baladí” porque representa la paralización de la construcción de escuelas infantiles, de inversión en la mejora de centros educativos o “poner en cuestión cosas tan esenciales como la movilidad urbana” y la limpieza de los municipios.

Así, señaló que “castigar a los ayuntamientos como ha hecho este Gobierno significa castigar a los ciudadanos” y por eso se mostró “convencido” de que el PSOE será “la primera fuerza política” en el país en las próximas elecciones municipales.

REPÚBLICA

Asimismo, aprovechando que hoy es 14 de abril –conmemoración de la II República- Sánchez destacó que “la conjunción entre el municipalismo y la evocación y reivindicación de la II República es la mejor combinación posible porque siempre, a través de los municipios, es cuando han venido los grandes cambios en nuestro país”.

Sánchez aseguró que “nunca” van a “negar ni el legado ni la aportación” que el PSOE hizo a la II República porque representa el “legado histórico y político del PSOE", así como la inspiración de muchos valores y principios que rigen al socialismo democrático y a la aportación política "de nuestro partido a la sociedad española".



