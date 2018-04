CIFUENTES. RIVERA CREE QUE CIFUENTES "NO ESTÁ DICIENDO LA VERDAD" SOBRE SU MÁSTER

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "no está diciendo la verdad" sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, aunque esperará a escuchar sus explicaciones este miércoles en la Asamblea regional antes de tomar decisiones.



En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Rivera explicó que conoce a Cifuentes y se caracteriza "porque suele dar la cara", pero ahora "lleva 14 días desaparecida", ha sido "forzada" por toda la oposición a comparecer ante la Asamblea y su impresión es que "no está diciendo la verdad".

Considera que lo publicado sobre su máster "pinta mal" y subrayó que, de hecho, parece que incluso en el PP "tampoco esperan grandes verdades" de su comparecencia que desmientan lo publicado. Sin embargo, considera "absurdo" tomar decisiones antes de escucharla.

Rivera cree que si Cifuentes no es capaz de demostrar la regularidad de su máster "no tendrá legitimidad para mirar a los ojos a los madrileños", pero no quiso aventurar decisiones que tomarán después de su comparecencia.

Sí explicó, por ejemplo, que los dirigentes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid no han tenido ningún contacto con Cifuentes en estos días a pesar de ser quienes permitieron su investidura y de haber respaldado su Presupuesto "hace cuatro días", algo que ve "muy sospechoso" en alguien dado a dar la cara. "Soy escéptico", reconoció, aunque partidario de esperar a esa comparecencia porque se trata de la estabilidad de una comunidad autónoma.



