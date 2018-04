CIFUENTES. EL PP RECHAZA QUE “SEA TEMA DE RAJOY” LA DIMISIÓN DE CIFUENTES

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, rechazó este lunes que “sea tema” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pedir la dimisión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el escándalo que planea sobre su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y recalcó que este tipo de decisiones son “personales e individuales”.



El ‘número tres’ de Rajoy en Génova se pronunció en estos términos en una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, en la que aseguró que en el PP “no estamos ahora mismo” en la “tesis” de exigir a Cifuentes que dé un paso atrás para no comprometer el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Valoró que “todavía queda mucho” hasta el 7 de mayo, fecha límite para que se celebre la moción de censura que impulsan los socialistas, e indicó que la dimisión es “un hecho personal e individual”. “La dimisión no creo que sea tema de Rajoy”, manifestó el coordinador general de los populares.

En este contexto, pidió esperar a “ver la situación concreta del momento” y emplazó a Ciudadanos a rectificar su posición. En este sentido, dijo que espera que el diputado de Cs Toni Cantó dimita por haberse presentado en su currículum como “pedagogo” cuando “no lo es”. “¡Hay gente de Cs que no ha dicho la verdad!”, se quejó.

También se refirió al caso del secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que tuvo que reconocer que durante años hubo una “irregularidad” en su currículum, donde se presentaba como licenciado en Matemáticas sin ni siquiera haber acabado la carrera. “Ninguno de los dos ha dimitido, pido que dimitan e igual colocan a Cristina Cifuentes en una situación muy complicada”, señaló.

Hizo especial hincapié en que el ‘caso Cifuentes’ nada tiene que ver con la situación que se produjo en Murcia y que llevó a la dimisión del presidente popular Pedro Antonio Sánchez. Por ahora, explicó que la estrategia del PP es “colocar a Cs ante la situación de que tiene que apoyar una moción en Madrid (junto al PSOE y Podemos) a un año de las elecciones”.

A su juicio, la formación que lidera Albert Rivera se ha “precipitado”, mientras que el PP es un partido “justo” y que aspira a ser “equilibrado”. “No somos una máquina de picar carne”, sentenció, antes de afear a Cs su posición en un tema en el que “ni siquiera se ha aclarado lo que ha sucedido”.

En este punto, indicó que le consta que dentro de Cs existe un debate sobre si hay o no que apoyar una moción de censura con Podemos para “cambiar un Gobierno que ganó (las elecciones) sobre datos que no están nada claros”. “Es una posición muy complicada para Cs”, reflexionó Maíllo.



