CIFUENTES. RAJOY CREE QUE “NO EXISTE NINGUNA RAZÓN” PARA CESAR A CIFUENTES PORQUE “HA DADO EXPLICACIONES”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este viernes que “no existe ninguna razón” para cesar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, porque ya dio “sus explicaciones” sobre las dudas existentes en torno a su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ante los medios y en la Asamblea autonómica.



El jefe del Ejecutivo se pronunció en estos términos en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa junto al primer ministro de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, con quien previamente mantuvo un almuerzo de trabajo, al ser preguntado si pedirá a Cifuentes que dimita, tal y como le reclama Ciudadanos.

“Ya conocen mi posición sobre este asunto y yo creo que no existe ninguna razón para romper un acuerdo que se está cumpliendo y que además es bueno para los ciudadanos de Madrid”, dijo sin ambages Rajoy, antes de admitir que no entiende la posición de Cs al exigir el cese inmediato de la presidenta madrileña y amenazar con apoyar la moción de censura que impulsan los socialistas -con el respaldo de Podemos-.

Valoró que Cifuentes ha dado “sus explicaciones” sobre las presuntas irregularidades en la obtención de su máster ante los medios de comunicación y en un Pleno extraordinario en la Asamblea regional. Así las cosas, apuntó a la URJC, que está “tomando medidas para aclarar los errores que se hayan producido y averiguar hasta dónde llegan las responsabilidades”.

En todo caso, reflexionó que “lo lógico” en el momento actual es “pedirle a todo el mundo un poco de coherencia y congruencia” en sus declaraciones y actuaciones, a la vista de que en las últimas horas se han conocido otros casos que ponen en entredicho los currículos de dirigentes del PSOE, Cs y Unidos Podemos.

En este punto, se valió del refranero español para poner en evidencia la doble vara de medir que, a su juicio, está mostrando la oposición: “Consejos vendo que para mí no tengo”. “Cada nuevo caso que vamos conociendo, y van unos cuantos, es peor que algunas de las cosas que están tan de actualidad en el día de hoy”, dijo quitando hierro al ‘caso Cifuentes’.

Rajoy aludía así, aunque sin mención expresa, al caso del secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, que tuvo que reconocer ayer que durante años hubo una “irregularidad” en su currículum, donde se presentaba como licenciado en Matemáticas sin ni siquiera haber acabado la carrera.

Estos días también ha estado en el foco el coordinador de la formación naranja en Madrid y diputado autonómico, César Zafra, que ejerció de abogado sin estar habilitado. Igualmente, se rescató la llamada ‘beca black’ de Íñigo Errejón (Unidos Podemos) en la Universidad de Málaga, mientras que hoy mismo el diputado de Podemos Galicia que se inventó su título de ingeniero industrial, Juan Merlo, dimitió por ello.

Fuentes gubernamentales se pronunciaron de forma aún más clara sobre el ‘caso Cifuentes’, al remarcar que la presidenta autonómica ha dado ya todas las explicaciones pertinentes y que mantener el acuerdo de gobierno rubricado con Cs implica su continuidad.

Aseguraron que el PP sigue en el mismo sitio, pero ahora cuenta con la ventaja de “ver dónde están los demás” gracias a las informaciones que han salido a la luz en las últimas horas y que salpican a las filas naranjas, socialistas y moradas.

Las fuentes consultadas confirmaron que en los últimos días Rajoy y Cifuentes han estado en contacto pero negaron tajantemente, tal y como apuntó ‘eldiario.es’, que el jefe del Ejecutivo conminase a la presidenta madrileña a dar un paso atrás y que su respuesta fuese en modo de reproche por no haber dejado su cargo tras el ‘caso Bárcenas’.



