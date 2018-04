CIFUENTES. CIFUENTES TACHA DE “MUY PREOCUPANTE” QUE UN MILITANTE DEL PSOE TRAMARA EL ESCÁNDALO DEL MÁSTER

Google Plus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, calificó este domingo de “muy preocupante” que un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos que milita en el Partido Socialista haya asegurado ante sus alumnos, familiares y compañeros que es el responsable de las filtraciones sobre el Máster de la dirigente popular, dado que durante meses tuvo acceso a las notas y expedientes.



Cifuentes hizo estas declaraciones a su llegada a la clausura de la Convención Nacional que el Partido Popular ha celebrado en Sevilla este fin de semana, donde dio máxima trascendencia a la información que publica el periódico ‘El Mundo’ sobre el autodenominado “profesor P” de la URJC que tramó el escándalo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Un día más vuelvo a comparecer para reiterarme”, dijo Cifuentes para defender su inocencia después de más de dos semanas de crisis. “Yo me matriculé, pagué, cursé, obtuve mi máster, así lo puedo demostrar y a partir de ahí hoy hemos conocido unas informaciones muy preocupantes respecto a este asunto”.

Cifuentes dijo haber estado “tranquila en todo momento”. “No he dejado de estarlo nunca porque cuando uno tiene la verdad por delante, a pesar de todo y lo desagradable que es esta situación… Para mí personalmente está resultando muy duro pero confío en la Justicia y que sepamos qué es lo que ha ocurrido”.

La presidenta madrileña cedió la palabra al portavoz de la Comunidad y consejero de Presidencia, Ángel Garrido, para que él aprovechara la información de ‘El Mundo’ para señalar que el “profesor P” es un militante del PSOE que “estuvo durante meses urdiendo este asunto con acceso ilimitado a los servicios informáticos”, por lo que pudo hacer “cualquier cosa”.

Garrido puso énfasis en que “dirigentes socialistas hablaron con él y fueron conocedores de este presunto delito”, lo que le llevó de inmediato a exigir al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y al líder socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, para que den “explicaciones urgentes sobre esta trama delictiva” y que aclaren si ellos tenían conocimiento y, en tal caso, por qué no hicieron “nada”.

“Hasta tal punto llegaba la obsesión de este señor militante del PSOE que tenía su pared empapelada al modelo de los psicópatas con árboles de decisión sobre los pasos que había que ir dando en esta trama contra Cifuentes”, señaló.

Garrido dijo que el PP tiene “abiertas todas las posibilidades”, sin descartar que los tribunales investiguen también la posible implicación del PSOE en el escándalo o que sus dirigentes comparezcan en la comisión de investigación. “Algunos van a tener que ir a dar explicaciones, pero muchas”, concluyó.



