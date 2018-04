CIFUENTES. EL PP DESCARTA UNA DECISIÓN INMINENTE SOBRE CIFUENTES

Google Plus

La dirección nacional del Partido Popular descarta una decisión inminente sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a la que Ciuidadanos urge a dejar ya mismo el cargo por el escándalo que planea sobre su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).



A la espera de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelva el jueves de su viaje oficial a Buenos Aires (Argentina), fuentes de la cúpula del PP negaron a Servimedia que en este preciso momento se esté bajarando un cambio de nombre para la Comunidad de Madrid, como se aseguró hoy desde Cs.

Es más, las fuentes consultadas por esta agencia creen que en el PP aún se pueden permitir ir “despacio”, algo que en Cs también reconocen en el ámbito privado. “Hay tiempo”, admitieron a Servimedia fuentes de la dirección nacional naranja.

El plazo límite para resolver el futuro de la región, recuerdan ambos partidos, lo marca que la moción de censura impulsada por los socialistas debe debatirse antes del 7 de mayo, aunque la fecha que se han fijado en el calendario sea la del primer día de este mes, dado que el 2 de mayo son los actos conmemorativos del Día de la Comunidad de Madrid.

A pesar del órdago que lanzó este mismo lunes al PP el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Génova siguen permitiéndose cierta “tranquilidad”.

Ambos partidos se escudan en que la pelota está en el tejado del otro, con lo que consiguen que los tiempos se dilaten a pesar de que crecen las voces en las dos formaciones que exigen la dimisión de Cifuentes.

Así las cosas, cada vez son más las voces del PP que no se esconden y aseguran en privado que la presidenta madrileña está “muerta políticamente” y que es cuestión de días que la dirección decida qué hacer para evitar perder un Gobierno clave como el de la región de Madrid.

Consideran que lo que ha “terminado de rematar” a la presidenta precisamente ha sido la “eficaz” gestión de su compañero Pablo Casado y de Génova ante las dudas planteadas sobre el Máster en Derecho Autonómico y Local Doctorado de la URJC del vicesecretario general de Comunicación, que ha despejado aportando las pruebas que todavía no se han visto en el ‘caso de Cifuentes’.

Aunque oficialmente no se esté buscando candidato, en el PP ya suenan nombres como los consejeros Ángel Garrido y Pedro Rollán, como presidentes de transición a la espera de que Rajoy nombre un candidato “potente” para las elecciones autonómicas de 2019.

Dentro de este capítulo, desde Buenos Aires, Rajoy subrayó ante el ultimátum de Ciudadanos, que él ni amenaza ni advierte, y defendió que “este tema tiene su lugar donde está residenciado” y espera “que se resuelva con la mayor celeridad posible y el mayor sentido común posible, que hace falta”.



