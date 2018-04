CIFUENTES. CASADO MUESTRA LOS TRABAJOS CON LOS QUE APROBÓ SU MÁSTER DE LA URJC

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, exhibió este martes los cuatro trabajos con los que en 2008-2009 cursó el Máster oficial en Derecho Autonómico y Local Doctorado de la URJC, similar al de Cristina Cifuentes, con 20 créditos aprobados a través de investigación y otros 40 créditos convalidados por sus estudios previos como licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.



Casado dio estas explicaciones en un 'briefing' sin cámaras ni micrófonos en la sede nacional del PP ante más de 50 periodistas de diversos medios de comunicación, a los que mostró las “sábanas rosas” de matriculación y de convalidación de asignaturas, los trabajos de las asignaturas aprobadas (tres obligatorias y una optativa) con sobresaliente, así como la situación actual de su Intranet en la URJC.

Admitió que puede ser “humillante” tener que mostrar tantos papeles y documentos privados de hace una década pero lo hace en un ejercicio de transparencia para tratar de demostrar que no existe “ninguna irregularidad” en estos estudios.

Casado reconoció que antes de empezar el director del Centro de Estudios Públicos, Enrique Álvarez Conde, al que dijo no recordar cuando saltó el escándalo de Cifuentes, le informó que no era necesario asistir a clase, ni había exámenes, que podía presentar trabajos para cada asignatura, y le confirmó que podía solicitar convalidaciones por sus estudios universitarios previos.

“Yo lo vi absolutamente normal. Hice lo que se me pidió”, comentó Casado sobre esta “flexibilidad”. Incidió en que anteriormente había obtenido cuatro títulos de postgrado y este máster de la URJC lo inició como puente para poder cursar posteriormente el doctorado, como exigía entonces la implantación del Plan Bolonia que fomenta la investigación en sustitución de la asistencia a clase.

Alegó que este máster no requería un Trabajo de Fin de Máster (TFM), a diferencia del de Cifuentes, porque no es un estudio finalista para la obtención de un título sino una “adaptación a los cursos” de doctorado.

Casado relató que el 20 de octubre de 2008 entregó la “sábana rosa” con la matriculación al máster y el 30 de octubre de ese mismo mes pagó las tasas correspondientes con 1.465 euros que solicitó abonar en tres pagos.

Después, solicitó la convalidación de 40 de los 60 créditos del máster puesto que era el máximo que legalmente estaba permitido. El 17 de febrero de 2009 la URJC le contestó por escrito a la solicitud de convalidaciones con la aceptación de 18 asignaturas, por lo que tuvo que abonar 227,20 euros para posteriormente reclamar la devolución de las convalidadas. El 26 de abril de 2009 le respondieron que le devolvían 600 euros.

Sin embargo, nunca ha obtenido el título oficial de este máster ni pagó las tasas correspondientes por ello dado que lo comenzó con la pretensión de cursar posteriormente el doctorado, cosa que acabó abandonando por falta de tiempo ante otras responsabilidades profesionales.

Casado mostró a los periodistas que en la Intranet de la URJC aún figuran sus calificaciones (con cuatro sobresalientes en tres asignaturas obligatorias y una optativa) y la evolución de sus estudios, a los que se añade la carrera de Dirección y Administración de Empresas entre 2007 y 2014.

CUATRO TRABAJOS DE 92 PÁGINAS

Entre las cuatro asignaturas que cursó, destaca la de Competencias de las Comunidades Autónomas, pues tenía 12 créditos y tuvo que presentar un trabajo de 55 páginas con el título ‘Las competencias de las comunidades autónomas en materia de la administración de justicia’.

La asignatura ’Reparto de competencias’ tenía cuatro créditos y la aprobó con el trabajo ‘El reparto de competencias en la constitución de 1978 y su futuro’, para el que redactó 16 páginas en las que citó el informe que el Consejo de Estado elaboró sobre una posible reforma constitucional a petición del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La asignatura ‘El concepto constitucional de autonomía local’ pudo completarla gracia a la presentación de un trabajo de 11 páginas con el título ‘El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del TC’, en el que, entre otras personalidades, citaba al profesor Sosa Wagner.

Finalmente, la asignatura de ‘Los principios inspiradores del mundo autonómico’, de dos créditos, la superó con un trabajo de 10 páginas sobre ‘Las principios del mundo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional’.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso