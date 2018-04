CIFUENTES. MAÍLLO AUGURA QUE LAS “NUBES” DEL ‘CASO CIFUENTES’ “SE VAN A DESPEJAR MÁS PRONTO QUE TARDE”

Google Plus

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, pronosticó este sábado que “algunas nubes que algunos dibujan en el horizonte se van a despejar más pronto que tarde”, en tácita referencia al ‘caso Cifuentes’, porque “siempre sale el sol y va a brillar más fuerte que nunca a nuestro favor”.



Lo hizo en su intervención en la Convención Sectorial del PP sobre Medio Rural y Reto Demográfico, que se celebra en Zamora, que trufó de elogios al presidente del Gobierno y el partido, Mariano Rajoy, allí presente para clausurarla, y de referencias despectivas a Ciudadanos, el partido que exige que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dimita en otro candidato del PP y, si no lo hiciera, podría facilitar que saliera adelante una moción de censura del PSOE y Podemos que la destituiría.

Maíllo atacó a Ciudadanos al aducir que a la gestión pública “hay que venir aprendidos de casa” y que “algunos no han aprendido porque no han gestionado absolutamente nada ni quieren hacerlo” y “no tienen reputación porque nunca han hecho nada”; al presentarse como el único partido que habla de despoblación y medio rural y, aprovechando que Cs ha permitido que salgan adelante los presupuestos del Ayuntamiento de Zamora “a cambio de nada”, les remató: “Son unos palmeros de la izquierda”.



