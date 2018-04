CIFUENTES. GIRAUTA: “SI CIFUENTES NO SE MARCHA EN ABRIL, EL PRESIDENTE SERÁ OTRO Y NO DEL PP”

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, aseguró este miércoles que “si Cristina Cifuentes no se marcha en el mes de abril, el presidente de la Comunidad de Madrid va ser otro y no va a ser del Partido Popular”.



En los pasillos de la Cámara Baja, Girauta dio por “políticamente acabada” a Cifuentes tras haber salido en la Asamblea de Madrid “con documentos falsificados y darlos por buenos” sobre su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

“Alguna responsabilidad hay ahí y sabemos que ha habido una trama al menos en una parte de la universidad pública y hay miles de afectados, los alumnos que cumplen con sus obligaciones y han visto desvalorizados sus títulos”, lamentó.

Todo ello le llevó a decir que Cifuentes debería haberse marchado “ayer”. Negó tajantemente que haya margen para el acuerdo si el PP pretende mantener a la actual presidenta madrileña. “Ninguno”, sentenció.

Es más, retó al PP a poner “a prueba” a Cs. “¡Se enterarán!”, dijo sobre la posibilidad de apoyar la moción de censura impulsada por el PSOE y que ya cuenta con el respaldo de Podemos en la Asamblea madrileña.

Así las cosas, reclamó a los populares que pongan un “candidato limpio” de manera interina si lo que quieren es mantener el pacto con Cs a nivel autonómico. De lo contrario, “si Cifuentes no se marcha en el mes de abril”, aseguró que el presidente será “otro y no del PP".



