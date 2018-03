CIFUENTES, SOBRE GRANADOS: “ME DA MUCHA PENA QUE EL CONGRESO SE PRESTE A LA ESTRATEGIA DEFENSIVA DE UN PRESUNTO DELINCUENTE”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró este martes que le da “mucha pena” que el Congreso de los Diputados “se preste a seguir la estrategia defensiva de un presunto delincuente”, en referencia al exsecretario del PP de Madrid Francisco Granados.



Cifuentes se expresó de esta manera a su llegada a la Cámara Baja, donde este martes comparece en la comisión que investiga la supuesta financiánción irregular del PP.

Denunció que precisamente este órgano está siendo el “altavoz de la calumnia” de una persona “que ha hecho declaraciones en sede judicial sin aportar ninguna prueba” y también contrarias a la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid que han sido “calumniosas” e incluso “machistas”. Se refirió de esta manera a las afirmaciones que realizó Granados ante el juez sobre la supuesta relación sentimental de Cifuentes e Ignacio González, motivo por el cual la dirigente del PP presentó una querella criminal.

“No sé muy bien a lo que vengo. No entiendo por qué me hacen comparecer”, sostuvo Cifuentes en distintas ocasiones antes de entrar a la comisión. Además, explicó que no entiende de financiación, porque “jamás he tenido responsabilidades con las finanzas y con la gestión económica” del partido. “Yo de financiación no sé absolutamente nada”, subrayó.

Asimismo, manifestó que se le está intentando “desgastar políticamente” y lamentó que el Congreso de los Diputados se esté poniendo al servicio “de un presunto delincuente”. “Granados toca y la comisión de financiación baila a sus órdenes. Me da mucha pena que el Congreso se esté prestando a seguir la estrategia defensiva de un presunto delincuente, de una persona que ha estado en la cárcel y a la que sus señorías han corrido a darle la razón”, manifestó.



