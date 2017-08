CIFUENTES EMPLAZA A COLAU A “COGER EL TORO POR LOS CUERNOS” Y “COMBATIR LA ‘TURISMOFOBIA’”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró este martes que el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Ada Colau debería “coger el toro por los cuernos, buscar soluciones y ponerse a trabajar en esas soluciones” para “combatir este fenómeno de la ‘turismofobia’ y el odio hacia el turismo y los turistas”.

Cifuentes se expresó en estos términos durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, donde mostró su disconformidad por el hecho de que Colau afease ayer a la presidenta de la Comunidad de Madrid que utilizase un “caso aislado” para “distorsionar la imagen de Barcelona” y crease “alarmismo”.

“No quiero polemizar con nadie pero lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Barcelona es actuar para combatir este fenómeno de la turismofobia y el odio hacia el turismo y los turistas y tomar medidas para acabar con este fenómeno”, remarcó Cifuentes, que hizo hincapié en que “no se trata de alarmismo porque desgraciadamente no hablamos de un caso aislado”.

En este sentido, argumentó que “hablamos de más casos de los que serían razonables y que ya han traspasado nuestras fronteras y están en la prensa internacional con todo ese daño que nos produce al turismo que es una de las principales fuentes de riqueza”.

Por ello, expresó su deseo de que “Barcelona vuelva a ser esa gran ciudad abierta, en vanguardia, acogedora que ha sido siempre y que en estos momentos desgraciadamente y como consecuencia de determinados hechos no lo está siendo”, porque “lo que no podemos hacer es matar la gallina de los huevos de oro”. “Nosotros somos un país turístico y hablar de turismo en España es hablar de crecimiento económico y creación de empleo“.

Por último, añadió que “tenemos que atraer el turismo porque la competencia para atraer el turismo es feroz” y de esta manera “coger el toro por los cuernos, buscar soluciones y ponerse a trabajar en esas soluciones y no poniendo el foco en otras cuestiones”.

