CIFUENTES. CS URGE A CIFUENTES A DIMITIR EN VEZ DE RENUNCIAR “A UN MÁSTER QUE NO HA HECHO”

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, urgió este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a dimitir “por toda la trama de corrupción que están intentando tapar”, en vez de enviar cartas renunciando “a un máster que no ha hecho”.



En los pasillos del Congreso de los Diputados, el dirigente de la formación naranja se refirió de esta manera a la carta que Cifuentes ha enviado al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, en la que comunica su renuncia al Máster en Derecho Público Autonómico.

“La señora Cifuentes no tiene que enviar ningún tipo de carta ni renunciar a un máster que no ha hecho, tiene que dimitir por toda esta trama de corrupción que están intentando tapar”, sentenció Villegas, al tiempo que emplazó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a tomar cartas en el asunto.

Incidió en que “está en manos” de Rajoy tomar esa decisión y elegir “si va a seguir encubriendo a la señora Cifuentes o si quiere que haya un Gobierno del PP que nos lleve a las próximas elecciones”. “Lo sensato es que siga gobernando el PP, que ganó las elecciones”, recalcó.

En consecuencia, consideró “menos sensato” que se ponga al frente de la Comunidad de Madrid el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo. No obstante, reconoció que este extremo podría darse en el caso de que Rajoy “quiera inexplicablemente entregar el Gobierno de Madrid a otro partido”.

Así las cosas, exigió a Rajoy y a Cifuentes que “dejen de tomar el pelo” a los ciudadanos y asuman “sus responsabilidades” con la renuncia de la presidenta regional al cargo por los “graves hechos” que planean en torno a su máster en la URJC. La Comunidad de Madrid, insistió, merece un Gobierno “normal y limpio”.



