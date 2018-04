CIFUENTES. DIFERENCIAS ENTRE LOS MINISTROS EN EL APOYO A CIFUENTES

El escándalo que planea sobre el máster de Cristina Cifuentes eclipsó este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, y los ministros expresaron diferencias cuando en los pasillos de la Cámara se les preguntó si aún mantienen la confianza en la presidenta de la Comunidad de Madrid.



El ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue el que ofreció un apoyo más cerrado a Cifuentes, al decir que, “mientras no se demuestre lo contrario”, sigue “creyendo” en lo que ha dicho Cifuentes sobre su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). “No sé si hay actas falsificadas, no me consta”, apostilló.

Por su parte, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, consideró que, “como todo en la vida, lo mejor es resolver las cosas con celeridad, sobre todo cuando hay confusión”.

El titular del Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, se remitió a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al considerar que “lo lógico” es que este asunto se pueda resolver “rápido” en las conversaciones que se están manteniendo con Ciudadanos, un partido que amenaza con apoyar una moción de censura en la Asamblea de Madrid si Cifuentes no se marcha.



