CIFUENTES: “YO HE DICHO LA VERDAD, NO HE MENTIDO ABSOLUTAMENTE EN NADA”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmó este viernes que se ratifica “punto por punto” en que cursó y aprobó un Máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos. “Yo he dicho la verdad, no he mentido absolutamente en nada”, sentenció.



Así se pronunció en la rueda de prensa que ofreció en la Convención Nacional que el Partido Popular celebra en Sevilla este fin de semana, después de que rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, asegurase que no consta el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM), cuando su archivo es obligatorio, que no hay una memoria del mismo ni puede probarse que lo haya defendido.

Cifuentes argumentó que las controversias y dudas sobre su máster “pertenecen exclusivamente al ámbito de gestión y de administración interna de la universidad”, por lo que son “cuestiones internas” ajenas a cualquier alumno. “Es algo que la propia universidad debe aclarar”, remachó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid reiteró que ella se matriculó en el máster, pagó la matrícula e hizo el trabajo correspondiente para finalizar esos estudios, aunque el rector de la URJC haya asegurado que no hay constancia documental de que fuera así.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso