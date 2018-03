CIFUENTES DICE QUE NO TUVO “NADA QUE VER” CON LA GESTIÓN DEL PP DE MADRID HASTA QUE PASÓ A PRESIDIRLO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo este martes en el Congreso que no tuvo “nada que ver” con la gestión, administración y financiación del PP madrileño hasta que pasó a presidirlo en marzo del pasado año.



Cifuentes se refirió a esta cuestión en la comisión de la Cámara Baja que investiga las finanzas del PP.

La presidenta madrileña inició su comparecencia pasadas las doce del mediodía explicó que entró a formar parte de la “estructura orgánica” del PP madrileño en 2004, al ser nombrada responsable de Política Territorial.

Indicó que con este cargo en el PP madrileño no tuvo conocimiento de las finanzas ni la gestión del partido, puesto que su participación en las campañas electorales era para lograr la “movilización territorial”. Explicó que esto consiste en movilizar a los dirigentes de su fuerza política y a los afiliados en las campañas electorales, pero sin intervenir en la organización de la misma.

“Nunca, jamás tuve nada que ver ni con la administración ni con la gestión ni en la financiación del PP”, afirmó Cifuentes, quien señaló que pasó a conocer el funcionamiento de su partido en Madrid cuando se convirtió en presidenta de la formación en marzo de 2017.

“SIEMPRE HE ACTUADO CON HONRADEZ”

Asimismo, la presidenta madrileña fue preguntada por su labor en el patronato en Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid), que las Fuerzas de Seguridad investigan por si presuntamente pagó gastos de campaña del PP de Madrid.

A este respecto, afirmó que en Fundescam sólo intervino para “aceptar el cargo” y acudir a una Junta para modificar los Estatutos de esta entidad. Aseguró que no intervino en “ninguna de las decisiones” de este organismo y “mucho menos en la toma de decisiones económicas”.

La mandataria autonómica también afirmó que “condena” la corrupción y la considera una “maldición” para la política, pero sostuvo que siempre ha actuado “con honradez” por su “tolerancia cero con la corrupción”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso