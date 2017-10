CATALUÑA. CIFUENTES CONSIDERA QUE PUIGDEMONT ESTÁ "DESLEGITIMADO" PARA CONVOCAR ELECCIONES

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy, respecto a la posibilidad de que el presidente de la Generalitat de Cataluña convoque elecciones, que Carles Puigdemont “está deslegitimado” para convocarlas, porque está "instalado en la ilegalidad y la inseguridad jurídica absoluta".

"El Gobierno de la Generalitat y el presidente Puigdemont están ya deslegitimados, se encuentran fuera de la ley y no tienen capacidad política para convocar y llevar a cabo unas elecciones desde la ilegalidad en la que ya están instalados, en una situación de inseguridad jurídica absoluta", indicó.

Cifuentes, que hizo estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada tras la firma de una declaración institucional con los presidentes de Castilla y León y Galicia, agregó que esa convocatoria de elecciones es "una hipótesis y ya veremos si ocurre o no".

A su juicio, si se llegaran a convocar habría que "garantizar los principios que rigen cualquier elección en todo el territorio español" y consideró que "el Gobierno de Cataluña y los partidos que le apoyan no están en condiciones de ofrecer esta seguridad jurídica".

Asimismo, expresó su confianza en que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy tomará "la mejor decisión" tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y declaró que "la apoyaremos sea cual sea".

Cifuentes consideró la situación actual de Cataluña "el mayor desafío a nuestra democracia desde el 23 de febrero de 1981", porque la Generalitat "ha tomado como rehenes a sus propios ciudadanos, dividiendo a la sociedad catalana a la que representa y amenazando a la unidad de España".

Tras afirmar que "en estas horas cruciales para España no van a conseguir arrastrarnos a los demás en esa dinámica de separación, división y enfrentamiento entre hermanos", hizo un llamamiento a los "partidos constitucionalistas" para que estén "unidos, por encima de las discrepancias ideológicas", y apoyen "la respuesta que el Estado de Derecho está dando y vaya a dar al golpe de Estado a la democracia".

