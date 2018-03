CIFUENTES LAMENTA QUE EL CONGRESO HAYA BAILADO “AL SON” DE GRANADOS AL LLAMARLA A DECLARAR

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de esta región, Cristina Cifuentes, lamentó este martes que el Congreso haya bailado “al son” de Francisco Granados al llamarla a declarar tras el “ataque machista y difamatorio” que considera le dirigió este exconsejero y ex secretario general de los populares madrileños



Cifuentes se pronunció de esta forma al finalizar su comparecencia de más de dos horas y media en la comisión de la Cámara Baja que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

La declaración de la mandataria autonómica terminó en polémica, después de que el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, reprochase a la diputada del PP Beatriz Escudero el tono de su intervención y que una quincena de diputados de este partido hubieran jaleado o mostrado su rechazo durante diversos momentos de la comparecencia.

Tras este rifirrafe y a la pregunta de la diputada del PP de por qué creía que había sido llamada a comparecer, Cifuentes dijo el “Congreso no debería haber entrado a jugar el juego de Granados”, puesto que el resultado de su citación era que “un presunto delincuente toca y esta comisión baila a su son”. Aludía así a la acusación que el exconsejero le ha lanzado de que conocía las presuntas “campañas de refuerzo”, supuestamente realizadas margen de la financiación ordinaria, de las que se habría beneficiado Esperanza Aguirre en algunas elecciones.

“MACHISMO REPUGNANTE”

La presidenta regional atribuyó estas acusaciones de Granados a la “venganza” y a la actuación del Gobierno madrileño contra la corrupción, por lo que dijo que no se comprendía que el Congreso se hubiera convertido en “altavoz” de las “declaraciones injuriosas, calumniosas y machistas” que le ha dirigido el exconsejero.

Además, Cifuentes aseguró que, frente al “machismo verdaderamente repugnante” de Granados, ha echado “en falta” alguna “declaración de adhesión” de “las feministas de todos los partidos” y de “los hombres que dicen defender los derechos de las mujeres”.

Explicó que por este motivo se ha querellado contra el ex secretario general de los populares madrileños, puesto que en sus acusaciones contra ella no hay “ni una sola prueba” y no han sido tomadas en serio por los jueces, que incluso le han apercibido al respecto en algún auto.

“DISCURSO VICTIMISTA”

Asimismo, durante su comparecencia, Cifuentes explicó que, a pesar de que fue secretaria Territorial del PP madrileño de 2004 a 2008 y presidenta del Comité de Garantías de 2008 a 2012, en esos cargos nunca tuvo “nada que ver” con la gestión ni con la financiación del partido. Explicó que sólo empezó a conocer de estos asuntos cuando se convirtió en presidenta de los populares madrileños en marzo de 2017.

Por parte de los partidos, el diputado del PSOE Artemi Rallo criticó el “discurso victimista” de Cifuentes, puesto que los socialistas pidieron la comparecencia de la presidenta madrileña el año pasado, mucho antes de las declaraciones de Granados contra su excompañera de partido.

Asimismo, Toni Cantó, de Ciudadanos, dijo, durante su turno de preguntas, que le producía “hilaridad” que la presidenta madrileña se vanagloriase del código ético del PP y criticase que la formación naranja tuviese cargo público imputado que no había dimitido de su responsabilidad.



