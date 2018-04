CIFUENTES. CIUDADANOS NO DESCARTA QUE GABILONDO SEA PRESIDENTE SI EL PP NO PROPONE UN “CANDIDATO LIMPIO”

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dijo este lunes que su partido no descarta apoyar al socialista Ángel Gabilondo como próximo presidente de la Comunidad de Madrid si el PP no propone a un “candidato limpio” que sustituya a Cristina Cifuentes tras el escándalo del máster.



Arrimadas se pronunció sobre este asunto al término de la reunión en Madrid de la Ejecutiva de su formación. Sobre la situación en Madrid ante el hecho de que Cifuentes no haya dimitido todavía y el PP no haya propuesto un candidato para sustituirla, la portavoz de Ciudadanos apuntó que en su formación ven posibles dos escenarios.

Explicó que una opción es que los populares designen un “presidente interino” distinto de Cifuentes hasta las elecciones autonómicas del año que viene, opción que es la preferida por Ciudadanos. Sin embargo, destacó que la formación naranja no descarta apoyar a Gabilondo para que sea “presidente interino” si se mantiene la actual presidenta autonómica.

“TRAMA UNIVERSITARIA”

“No descartamos nada”, afirmó Arrimadas, quien insistió en que las opciones son “un presidente interino del PP o un presidente interino que sea Gabilondo”.

Sostuvo que “lo más lógico, sensato y razonable” es que el PP siga gobernando hasta los próximos comicios autonómicos, pero que no se puede descartar la opción de Gabilondo, puesto que Cifuentes no puede continuar como presidenta madrileña ante la “trama universitaria” que se ha destapado con la investigación sobre su máster.

Sobre el retraso del PP en decir si releva a Cifuentes al frente del Gobierno madrileño, la portavoz de Ciudadanos dijo que no sabe si se debe a las “peleas internas” en la formación popular o a un intento de “atornillar” en el cargo a la actual presidenta madrileña para no destapar del todo lo que ocurría en la Universidad Rey Juan Carlos.



