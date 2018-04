CIFUENTES. DUDAS EN EL PP SOBRE CIFUENTES PESE AL CIERRE DE FILAS RECLAMADO POR COSPEDAL

Las dudas sobre Cristina Cifuentes siguen creciendo en el Partido Popular pese a que la presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que cursó y finalizó correctamente su Máster de Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos y pese a que la secretaria general de esta formación, María Dolores de Cospedal, reclamó este viernes cerrar filas “frente a las malas artes”.



Cospedal aprovechó su intervención en la inauguración de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla para lanzar un llamamiento a la cúpula del partido y los altos cargos de toda España presentes en este cónclave. A todos ellos les instó a “cerrar filas frente a las malas artes” que a su juicio hay detrás de las informaciones que cuestionan el título de Cifuentes y que han sacado a la luz un supuesto fraude documental en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que exhibió la propia presidenta madrileña.

“Cerremos filas frente a las malas artes, no permitamos que nos avasallen, defendamos nuestros principios frente a lo que queremos, merezcamos la confianza de la gente, hablemos claro, sigamos creando empleo y bienestar, hagamos todo esto y volveremos a ganar”, sentenció Cospedal.

Fuentes próximas a la secretaria general del PP indicaron posteriormente a Servimedia que, aunque no llegó a citar a Cifuentes en ningún momento, estas palabras de Cospedal son un mensaje nítido en defensa de su compañera y un llamamiento a todo el partido para mantener la unidad frente a los ataques a cargos del partido.

“Van a tratar de desacreditarnos, de hacernos juegos sucios y de que lleguemos a las urnas desmoralizados. Pero no lo van a conseguir porque este partido tiene una unidad inquebrantable”, dijo. “Hay algo que sólo ha demostrado el PP en España, que nosotros sabemos mantenernos fuertes a pesar de la dificultad y salir adelante”.

Pese al cierre de filas solicitado por Cospedal, otros dirigentes populares expresaron a Servimedia sus dudas crecientes sobre Cristina Cifuentes en la crisis del máster de la Universidad Rey Juan Carlos, pues a medida que aparecen más irregularidades creen menos la versión de su compañera de partido.

En la dirección del PP hay dirigentes que admiten en privado que no se puede poner la mano en el fuego “por nadie” y otros apuntan directamente a Mariano Rajoy como la única persona que a estas alturas debe decidir si sigue defendiendo la versión de Cifuentes o la deja caer antes de que perjudique más los intereses nacionales del partido.

Como argumento, las fuentes consultadas por Servimedia afean que la presencia de Cifuentes en Sevilla para asistir a la inauguración de la Convención Nacional del PP ha supuesto un perjuicio, especialmente dado que ella no intervendrá hasta la tarde del sábado, en la última sesión de unos diálogos entre dirigentes populares que compartirá con el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

En el PP lamentan que el escándalo de Cifuentes, con su presencia física en Sevilla, está ensombreciendo la cumbre que llevan preparando desde hace más de dos meses y en la que querían exhibir las mejoras de la economía española y defender el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Gobierno de Rajoy para 2018.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso