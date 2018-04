CIFUENTES. EL PP ATACA A CS, PSOE Y PODEMOS TRAS EL ‘CASO CIFUENTES’: “QUE SE APLIQUEN EL CUENTO EN SUS CASOS”

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, expuso este martes, a raíz del caso que afecta a Cristina Cifuentes, comportamientos por parte de Ciudadanos, el PSOE y Podemos que, a su juicio, deben tener una explicación y criticó que estas formaciones vendan “consejos” que no se aplican a sí mismos. “Que se apliquen el cuento en sus casos”, exigió.



En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando pidió a los principales grupos de la oposición que “se apliquen el cuento para sus casos”. “¿Cómo es posible que el ‘número dos’ de Cs pudiera ejercer de abogado sin ser abogado y nos contara en su currículum que así fuera? ¿Y que haya algún diputado de esa formación que no entienda la diferencia entre doctor ingeniero o ingeniero técnico?”, se preguntó.

Hernando se preguntó cómo es posible que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no haya dado “ninguna explicación sobre el hecho de que el antiguo ministro de Industria (Miguel Sebastián) haya dicho que el doctorado se lo habían hecho en el Ministerio”. “Por no hablar del máster que tiene que todo el mundo sabe que no es un máster”, continuó.

También pidió a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que “aparte de que estuvo diez años para acabar la carrera”, explique “si es verdad que el máster que tiene responde a un instituto implicado en el caso de los ERE”. Precisamente por ello, consideró “extraña” la “doble vara de medir” de Cs por pedir la dimisión de Cifuentes y no la de la secretaria general del PSOE en Andalucía.

Se preguntó si alguien “va a dimitir” por las irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas en 2014 y 2015 e ironizó con que desconoce si quien elabora las facturas en la formación naranja tiene o no un máster. “Me gustaría que se fuera coherente y no establecieran reglas para unos y reglas para otros, porque así es imposible”, reprochó.

Llegó el turno de Podemos y apuntó a Íñigo Errejón, “al que le pagaban una beca para que no fuera a clase”, algo “insólito”. “Cuando alguien pretende dar lecciones de ética debe empezar por su casa”, advirtió el portavoz parlamentaria de los populares, que se acordó igualmente del líder de la formación morada, Pablo Iglesias, “que pretendió que se le concediera una plaza universitaria que no le correspondía”.

“Esto depende de dónde cada uno establezca los listones; hay gente que pone listones a cuatro metros de altura y a ellos a cuatro centímetros”, opinó Hernando, antes de explicar que lo que está denunciando es la “doble vara de medir de lo que hacen algunos y cómo algunas personas enfocan algunas cosas”.



