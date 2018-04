CIFUENTES. CS ASEGURA QUE EL PP YA TRABAJA EN EL SUSTITUTO DE CIFUENTES Y GÉNOVA LO NIEGA

La dirección de Ciudadanos afirma que el Partido Popular está trabajando ya en buscar un candidato que sustituya a Cristina Cifuentes al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, mientras que desde el PP aseguran que no se está trabajando en ese escenario.



Fuentes de la dirección del Partido Popular consultadas por Servimedia negaron tajantemente que estén buscando un sustituto a Cifuentes y remarcaron que esta cuestión no se ha abordado en las conversiones que mantienen las cúpulas nacionales de PP y Ciudadanos.

“En estos momentos no estamos en ningún cambio de nombre”, comentaron dichas fuentes, después de que desde la dirección de Cs se indicara que no hay nada que negociar con el PP sobre la comisión de investigación del 'caso Cifuentes' porque los populares ya están buscando sustituto en la Puerta del Sol.

Desde el PP reiteran que Cs ha de elegir entre la moción de censura del PSOE, y que apoya Podemos, o replantearse sus demandas y sentarse a hablar con el PP.



