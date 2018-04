CIFUENTES. CATALÁ ASEGURA QUE LOS NUEVOS DATOS CREAN “INCERTIDUMBRES” SOBRE EL MÁSTER DE LA PRESIDENTA MADRILEÑA

Google Plus

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo este viernes que los nuevos datos que se han conocido sobre el máster de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, como una presunta firma falsificada o que no aparezca el trabajo final, crean “incertidumbres” sobre este título concedido a la mandataria autonómica.



En declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, Catalá respondió de esta forma al ser preguntado sobre si seguía considerando convincentes las explicaciones sobre el máster dadas por Cifuentes, algo que el ministro defendió hace varias semanas.

A este respecto, el titular de Justicia señaló que cuando Cifuentes aseguró que tenía el título y los documentos de su máster, esta explicación le pareció “muy razonable”. No obstante, señaló que después se ha ido conociendo nueva información “casi cada día”.

En este sentido, se refirió a que ahora existen “una serie de elementos que nos añaden incertidumbres que ojalá se despejen cuanto antes”, como que hay firmas “falsificadas” en los documentos oficiales del máster, “que no aparece el trabajo” o que la inspección de los rectores (CRUE) también siembra dudas.

Por este motivo, el ministro dijo que espera que este asunto se cierre “cuanto antes” y se “sepa definitivamente lo que ha pasado”. Añadió que también desea que Cifuentes “tome las decisiones que correspondan a la vista de la verdad final que tengamos sobre este asunto”.

Catalá concluyó que “no siendo este asunto trascendental, sí afecta a la credibilidad y ojalá cuanto antes salgamos de esta situación”.



