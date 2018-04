CIFUENTES. CIFUENTES ASEGURA TENER “MUCHA FUERZA” PARA SEGUIR GOBERNANDO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró este sábado que tiene “mucha fuerza”, y “mucha más de lo que muchos creen”, para seguir gobernando, a pesar de estar viviendo momentos personalmente “muy duros” por la polémica generada en torno a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).



Es más, recibió una ovación cerrada del PP esta tarde, en la segunda jornada de la Convención Nacional que los populares celebran este fin de semana en Sevilla y que se está viendo ensombrecida tras las declaraciones del rector de la URJC, Javier Ramos, asegurando que no tiene constancia de que la presidenta madrileña terminara su Máster en Derecho Autonómico.

Cifuentes, que ya convocó ayer una rueda de prensa para defenderse y dejar claro que no piensa dimitir, recibió esta tarde públicamente el apoyo de más de 500 personas, la mayor parte cargos del PP, que se levantaron antes siquiera de su intervención en los 'diálogos populares' de este cónclave para aplaudirla.

La presidenta madrileña correspondió el gesto levantándose y saludando desde la tarima del salón plenario a sus compañeros y asegurando que es un “orgullo” ser del PP y seguir recibiendo el “cariño” de los ciudadanos, de manera “muy especial” en estos últimos días que “personalmente están siendo muy duros”.

Sin embargo, aseguró que esta situación le está proporcionando “todavía mucha más fuerza” para seguir cumpliendo con su trabajo y con “el deber y la misión” que se le ha encomendado. “Tengo mucha (fuerza) y mucha más de la que muchos creen”, dijo con vehemencia.

Contrapuso, asimismo, los “comportamientos aislados de algunas personas que nos avergüenzan” por haberse “aprovechado de su militancia para hacer cosas que no debían” de los “miles de hombres y mujeres honrados que trabajan todos los días con vocación de servicios públicos”.

“Las dificultades no nos van a parar, nos van a seguir estimulando”, prometió Cifuentes, que fue presentada por el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, entre decenas de elogios. “Es una mujer valiente en la vida y en la política, que ha tenido que superar situaciones difíciles y las acabará superando”, opinó el dirigente popular.

Barreiro fue más allá al considerar a Cifuentes un “referente para todos”, esgrimiendo que “lidera y dirige” su comunidad con una gestión “brillante”. Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid se mostró orgullosa de su gestión por compatibilizar la política económica con la ayuda a las personas más vulnerables.



